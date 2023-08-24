В России назвали законной целью армии сети Starlink на Украине

Депутат Матвейчев: сети Starlink на Украине — законная цель ВС РФ

Работающие на Украине системы спутниковой связи Starlink являются законными целями Вооруженных сил (ВС) РФ, так как они используются в военных целях. Об этом «Ленте.ру» заявил зампред комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Помешать работе Starlink можно разнообразными способами: это прямые попадания в терминалы, подавление при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Что касается космоса, мы всегда выступали за то, что гонка вооружений не должна туда переноситься, мы привержены этим заявлениям и в космосе ничего не трогаем», — рассказал депутат.

Starlink используется не только мирными гражданами, а прежде всего военными. Поскольку эта система используется военными, она является законной целью для нашей армии Олег Матвейчев зампред комитета Госудумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Парламентарий также уточнил, что российская армия не наносит урон связанным с системами связи гражданским объектам.

«С самого начала специальной военной операции у России была возможность нанести удары по ЦОДам — центрам обработки данных — всех сотовых операторов Украины, и таким образом полностью уничтожить сотовую связь на Украине. Мы можем и сейчас бомбить всевозможные базовые станции и нарушать работу сотовой связи Украины, но мы ни разу не бомбили вот эту гражданскую инфраструктуру», — добавил Матвейчев.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Россия глушит работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. По мнению представителя Пентагона, действия России направлены против попыток США вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку этих спутников для нужд военных.