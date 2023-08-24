Полковник назвал особенности обороны Российской армии

Полковник Литовкин рассказал о нескольких рубежах обороны ВС РФ

Вооруженные силы Украины оказались неспособны преодолеть оборону России ввиду ее эшелонированности и применения современных образцов вооружения. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Наша оборона построена по всем правилам военной науки, она эшелонирована, есть несколько рубежей. Перед передним краем создана зона обеспечения обороны, это большое пространство с минными полями. Есть огневые мешки: если противник входит на эту территорию, по ней наносится мощный огневой удар. Созданы ловушки для танков, куда они попадают и застревают», — рассказал Литовкин.

Для преодоления такой обороны, по словам полковника, необходимо применять особые методы воздействия, забрасывать войска в тыл, но добиться этого противнику не удается. Кроме того, Литовкин напомнил, что ВСУ не удалось достичь преимущества в воздухе, что, как он подчеркнул, является принципиальной ошибкой.

Во всех учебниках военного искусства написано, что нельзя наступать в отсутствии такого преимущества. Необходимо также и преимущество по личному составу в соотношении три-четыре к одному Виктор Литовкин полковник в отставке

Литовкин также обратил внимание на то, что наступление ВСУ строилось по стандартам НАТО, но военные альянса никогда не преодолевали глубоко эшелонированную оборону, у них нет такого опыта и необходимых знаний.

«Они всегда воевали со странами, ослабленными блокадами и санкциями. Не говорю уже о том, что это были страны третьего мира. НАТО сначала бомбили, потом шли в наступление. Так было в Ираке, Афганистане. Югославию просто забомбили», — сказал военный.

Ранее китайский военный эксперт Го Сюань заявил, что украинское контрнаступление провалилось из-за крепкой линии обороны российских войск. По его словам, ВСУ пытались найти места для прорыва, чтобы впоследствии использовать их как основу для разрыва линии обороны российских сил, но сделать это не удалось.