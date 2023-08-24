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14:56, 25 августа 2023Моя страна

В Дагестане реконструировали Мемориал русской интеллигенции

В Махачкале завершилась реконструкция Мемориала русской интеллигенции

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

В столице Дагестана Махачкале завершилась реконструкция Мемориала русской интеллигенции. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на мэра города Юсупа Умавова.

По словам градоначальника, в частности, специалисты обновили облицовку плит, которые представляют собой часть архитектурного ансамбля комплекса на берегу озера Ак-Гель. Кроме того, было заменено покрытие на постаменте, отремонтированы ступени к памятнику, установлены объекты уличного освещения и архитектурная подсветка.

«Общественное пространство очень популярно среди горожан и гостей Махачкалы, потому мы максимально освободили территорию от объектов нестационарной торговли. Жители и гости нашего города могут вновь проводить здесь свой досуг», — отметил Умавов.

О планах по реставрации мемориала стало известно в мае. Тогда, в частности, было принято решение о восстановлении памятника русской учительницы, который является частью мемориального комплекса. Он представляет собой 10-метровую фигуру женщины с книгой и глобусом в руках и был установлен в столице Дагестана в знак благодарности русским специалистам, которые приезжали работать в республику в разные годы.

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