На Украине предложили разрешить мобилизовать депутатов

Депутат Рады Дубинский подготовил законопроект о мобилизации парламентариев

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что подготовил законопроект, который позволит мобилизовать парламентариев Украины. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Готовлю к регистрации законопроект о справедливой мобилизации народных депутатов Украины», — сказал Дубинский. Он добавил, что документ снимает «бронирование» с нардепов.

По его словам, это даст право территориальным центрам комплектования (ТЦК) направлять украинским депутатам повестки. Помимо этого, законопроект позволит предложить нардепам явиться в военкоматы, уточнить личные данные и отправиться в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), став настоящими «слугами народа».

17 августа украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения в стране. Кроме того, глава государства подписал документ о продолжении мобилизации. Оба положения будут действовать еще 90 дней, до 15 ноября 2023 года.