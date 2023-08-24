Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:00, 24 августа 2023Силовые структуры

Российский подросток купил пистолет на маркетплейсе и выстрелил в лицо другу

В Москве подросток купил пистолет на маркетплейсе и выстрелил в лицо другу

Фото: W. G. Allgoewer / Globallookpress.com

В Москве 15-летний местный житель приобрел пневматический пистолет на маркетплейсе и выстрелил в лицо другу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшего госпитализировали с травмами глаза. Пуля могла остаться в его теле, уточняет телеканал. Собеседник РЕН ТВ рассказал, что россиянин купил оружие втайне ото всех и хранил его в своей комнате. Причина стрельбы пока неизвестна. В деле разбирается полиция.

Ранее в Прокопьевске суд приговорил 39-летнего жителя Новосибирской области к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима за выстрел из травматического пистолета в лицо 39-летнему местному жителю.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?

    Тренер дочери Резцовой объяснил смену гражданства биатлонисткой

    Глюкоза снялась в прозрачном платье без белья

    Росгвардейцы нашли тайник ВСУ с более чем 10 тысячами патронов

    БРИКС заявил о приверженности мирному решению конфликта на Украине

    Блогера Максима Каца заочно осудили за фейки о российской армии

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    В состав БРИКС войдут шесть новых стран

    В Германии признали отсутствие эффекта от антироссийских санкций

    В похоронном бюро под Тверью подтвердили нахождение у них тела Пригожина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости