Российский подросток купил пистолет на маркетплейсе и выстрелил в лицо другу

В Москве подросток купил пистолет на маркетплейсе и выстрелил в лицо другу

В Москве 15-летний местный житель приобрел пневматический пистолет на маркетплейсе и выстрелил в лицо другу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пострадавшего госпитализировали с травмами глаза. Пуля могла остаться в его теле, уточняет телеканал. Собеседник РЕН ТВ рассказал, что россиянин купил оружие втайне ото всех и хранил его в своей комнате. Причина стрельбы пока неизвестна. В деле разбирается полиция.

Ранее в Прокопьевске суд приговорил 39-летнего жителя Новосибирской области к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима за выстрел из травматического пистолета в лицо 39-летнему местному жителю.

