Россиянин выстрелил в лицо мужчины во время ссоры из-за парковочного места

В Прокопьевске мужчина выстрелил в лицо местному жителю из-за парковочного места

В Прокопьевске суд приговорил 39-летнего жителя Новосибирской области к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима за выстрел в лицо 39-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре судов и УСД в Кемеровской области.

Россиянина признали виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, мужчины поссорились из-за парковочного места во дворе жилого дома. Не сумев договориться, осужденный выстрелил из травматического пистолета в лицо оппоненту. В результате потерпевший остался без глаза и перенес несколько пластических операций.

Ранее в Москве на улице Моховой случилась авария, после чего между водителями возник конфликт. Один из них достал травматическое оружие и выстрелил в другого. Стрелка задержали.

