В Москве благоустроят еще одну набережную

Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ «Нагатинский Затон»

Возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена «Нагатинский Затон» будет создана новая пешеходная набережная. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Проведем благоустройство набережной вдоль Москвы-реки и Нагатинского затона общей площадью 2,3 гектара. Новый прогулочный маршрут станет естественным продолжением существующей Коломенской набережной», — рассказал глава города.

Станцию БКЛ и улицу Речников свяжет новый пешеходный мост протяженностью 220 метров. На Коломенской улице создадут парковочные карманы и обновят системы уличного освещения, будет построен внутриквартальный проезд. На пересечении Коломенской улицы с набережной появится разворотное кольцо для общественного транспорта.

На обновленной набережной обустроят пешеходные и велосипедные дорожки — их разделят специальной буферной зоной. На территории разместят смотровые площадки с лавочками и шезлонгами, а также построят небольшой амфитеатр для проведения мероприятий.

Ранее Собянин сообщил, что за последние годы столичные власти привели в порядок 40 набережных общей протяженностью более 65 километров. По утверждению мэра, в ближайшие годы предстоит провести не меньший объем работы.