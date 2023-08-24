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12:14, 24 августа 2023Россия

В Москве благоустроят еще одну набережную

Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ «Нагатинский Затон»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Возле станции Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена «Нагатинский Затон» будет создана новая пешеходная набережная. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Проведем благоустройство набережной вдоль Москвы-реки и Нагатинского затона общей площадью 2,3 гектара. Новый прогулочный маршрут станет естественным продолжением существующей Коломенской набережной», — рассказал глава города.

Станцию БКЛ и улицу Речников свяжет новый пешеходный мост протяженностью 220 метров. На Коломенской улице создадут парковочные карманы и обновят системы уличного освещения, будет построен внутриквартальный проезд. На пересечении Коломенской улицы с набережной появится разворотное кольцо для общественного транспорта.

На обновленной набережной обустроят пешеходные и велосипедные дорожки — их разделят специальной буферной зоной. На территории разместят смотровые площадки с лавочками и шезлонгами, а также построят небольшой амфитеатр для проведения мероприятий.

Ранее Собянин сообщил, что за последние годы столичные власти привели в порядок 40 набережных общей протяженностью более 65 километров. По утверждению мэра, в ближайшие годы предстоит провести не меньший объем работы.

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    Варвара Родикова
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