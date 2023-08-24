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10:04, 24 августа 2023Путешествия

Россиянка побывала в Новой Зеландии и назвала местных мужчин находкой

Блогерша «Дзена» перечислила достоинства новозеландцев и назвала их душевными

Фото: Lachlan Dempsey / Unsplash

Российская путешественница и тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Новой Зеландии и восхитилась местными мужчинами. Своим мнением девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации назвала новозеландцев находкой для женщин, так как они душевные и интеллектуальные люди. Туристка отметила, что с ними интересно вести беседу о культуре, искусстве или науке. «В Новой Зеландии мужчин очень интересует здоровый и активный образ жизни. Это важная часть их культуры. Они ценят спорт и любую физическую активность», — поделилась мнением блогерша.

Ершова перечислила и другие достоинства местных мужчин. Они, по ее мнению, уважают женщин и ценят равноправие в отношениях. «Я смотрю на парочку в супермаркете или на улице и не могу оторвать своего взгляда. Какая гармония, какое милое отношение у него к своей спутнице», — рассказала она.

Ранее в июле российский тревел-блогер тоже побывал в Новой Зеландии и удивился внешнему виду местных женщин, которых он назвал «матерыми мужиками». Путешественник отметил, что, по сравнению с россиянками, которых считают слабым полом, новозеландки обладают равными правами с мужчинами.

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    Зарина Дзагоева
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