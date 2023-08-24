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04:30, 24 августа 2023Мир

В Бразилии назвали новых участников БРИКС

UOL: новыми участниками БРИКС станут Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Gianluigi Guercia / Pool / Reuters

Бразильский новостной портал UOL со ссылкой на документ назвал новых участников БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика). По данным издания, ими станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ.

Уточняется, что шестой член объединения может быть принят в ближайшие годы. Отмечается, что при принятии решение предпочтение отдавалось тем странам, которые являются членами «Большой двадцатки» (G20). Еще одним критерием стал географический фактор. В частности, для соблюдения баланса допускается присоединение к блоку еще одной африканской страны.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор подтвердила, что на саммите БРИКС приняли документ о расширении объединения. В документе излагаются принципы приема стран, желающих стать членами БРИКС. Ожидается, что подробности будут озвучены лидерами стран-членов БРИКС перед завершением встречи 24 августа.

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    Марина Совина
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