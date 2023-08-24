В ООН не смогли перевести речь украинского спикера

Слова украинского спикера не смогли перевести на официальные языки ООН

Слова спикера, говорившего на украинском языке, не удалось перевести на официальные языки ООН, поэтому члены Совета безопасности организации не смогли ознакомиться с его выступлением. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Одним из приглашенных спикеров на заседание Совбеза ООН по Украине стал руководитель организации Save Ukraine, бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте республики Николай Кулеба. Во время выступления он говорил на украинском языке, который не является официальным языком ООН, поэтому перевод с него не осуществляется по умолчанию и требует дополнительной подготовки.

В начале выступления Кулебу попытались остановить, сообщив, что выступление не переводится на другие языки, однако спикер не услышал предупреждения и продолжил доклад. Когда он закончил, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что текст речи распространят в письменном виде.

Официальными языками ООН, перевод с которых обеспечивается на каждом заседании Совбеза, являются английский, русский, арабский, французский, китайский и испанский.