В МФЦ опровергли данные об ограничениях в сроках отказа от хранения биометрии

В МФЦ опровергли информацию об отказе от хранения биометрии до 1 сентября

В региональных МФЦ опровергли распространившиеся в соцсетях и личных блогах сообщения о том, что отказаться от использования биометрических данных можно строго до 1 сентября 2023 года.

По словам авторов подобных заявлений, ограничения в сроках связаны с подготовкой хранилищ для школьников и студентов. «Есть информация, что после 1 сентября написать отказ от МФЦ будет невозможно (кто не успел — тот опоздал), так как начинается новый учебный год для школьников и студентов, на которых готовятся соответствующие электронные папки-хранилища с их данными», — говорится в сообщениях.

Правила представления физическим лицом в МФЦ отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в целях проведения идентификации и (или) аутентификации и отзыва такого отказа утверждены постановлением правительства от 27 марта 2023 года. Согласно документу, постановление вступает в силу с 1 июня, информации об ограничениях в сроках отказа от использования биометрических данных нет.

Региональные отделения МФЦ также опровергли сообщения о том, что удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку данных можно только до 1 сентября. «Сразу ответим – удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку данных можно в любой момент! Законодательством не установлен срок, ограничивающий подачу такого отказа», — сообщили представители МФЦ Башкирии.

Эту информацию также подтвердили в Алтайском крае. «Правда ли нужно подать заявление на отказ от хранения биометрии до 1 сентября 2023 года? Нет. Если вам не нужны ваши биометрические данные, вы можете отказаться от их сбора, хранения и использования в любой момент. Эта услуга предоставляется в МФЦ. При этом, если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете обратиться к нашим специалистам», — отметили там.

В МФЦ также разъяснили, откуда взялся миф о том, что после 1 сентября нельзя будет отказаться от хранения биометрии. По данным центра, до 30 сентября текущего года будет формироваться Единая биометрическая система хранения данных. Это значит, что банки и другие организации, в которых граждане могли оставлять свою биометрию, передают эти данные в государственную систему. Формирование единой биометрической системы не запрещает отказаться от хранения данных.

Информация о том, что отказаться от хранения биометрии можно только до 1 сентября, не получилась распространение в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»