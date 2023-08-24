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14:06, 24 августа 2023Силовые структуры

Москвич лишился 15 тысяч долларов из собачьей переноски после уборки квартиры

У москвича из собачьей переноски пропали 15 тысяч долларов после клининга

Фото: Unsplash

В Москве у местного жителя пропали 15 тысяч долларов и 3 тысячи евро, которые были спрятаны в переноске для собак. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Потерпевший с заявлением обратился в полицию. По его словам, деньги исчезли после того, как в его квартире провела уборку сотрудница клининговой фирмы. Ранее к нему приезжала одна и та же женщина, но 19 августа она поменялось с коллегой.

Мужчина также отметил, что повреждений замка и следов взлома нет. По факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Уфе проститутка обворовала инженера и заперла его на три дня в квартире.

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    Илона Палей
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