Уролог предупредил об опасных для почек привычках

Уролог Гадзиян: привычка терпеть может сильно навредить почкам

Некоторые ежедневные привычки могут быть вредны для почек, предупредил хирург-уролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян. О вредящих этому органу действиях он рассказал для издания «Доктор Питер».

К болезням почек, сказал он, могут привести диеты: резкая потеря веса и дефицит жиров могут спровоцировать патологическую подвижность почки, а большое потребление белков — увеличить риск образования камней. В свою очередь, использование мочегонных препаратов ради похудения, объяснил он, может привести к почечной недостаточности

Сильно навредить почкам может и привычка к удержанию мочи, продолжил он. Это может спровоцировать заброс мочи обратно в почки, а также застой мочи в верхних мочевых путях, объяснил Гадзиян, и привести к воспалению. Злоупотребление кофе также вредно, добавил врач, поскольку приводит к перегрузке почечной ткани.

Наконец, уточнил Гадзиян, почкам вредит сидячий образ жизни, из-за которого нарушается циркуляция крови. При сидячей работе уролог посоветовал выполнять небольшие физические упражнения каждый час, которые будут полезны не только для почек, но и для общего самочувствия.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-уролог Петр Тян рассказал об эффективном способе справиться с недержанием мочи. Непроизвольное выделение мочи, которое может появиться во время бега, прыжков, поднятия тяжестей, чихания или кашля, принято называть «стрессовым», объяснил он.