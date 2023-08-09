Врач рассказал об эффективном способе справиться с недержанием мочи

Уролог Петр Тян: справиться с недержанием мочи помогут упражнения Кегеля

Специальная интимная гимнастика — упражнения Кегеля — поможет вылечить недержание мочи на раннем этапе, заявил кандидат медицинских наук, врач-уролог Клиники Ильи Труханова в Куркино («КИТ») Петр Тян. Об эффективном способе справиться с неприятным состоянием он рассказал «Ленте.ру».

Непроизвольное выделение мочи, которое может появиться во время бега, прыжков, поднятия тяжестей, чихания или кашля, принято называть «стрессовым», объяснил Тян. Определение «стрессовое» в этом случае означает, что подтекание нескольких капель мочи происходит непреднамеренно, в результате повышенного внутрибрюшного давления, то есть при определенной нагрузке или напряжении. По словам врача, сталкиваются с недержанием чаще всего женщины: после 40 лет — почти каждая третья, после 50-ти — каждая вторая. Иногда недержание возникает и в более раннем возрасте, например, после родов или перенесенной гинекологической операции, но как только организм восстанавливается, проблема уходит.

Основная причина недержания мочи — слабость или атрофия связок, отвечающих за удержание мочи в мочевом пузыре. Помимо родов и хирургического вмешательства причиной его появления могут стать также тяжелый физический труд, силовые виды спорта, лишний вес и дефицит эстрогенов, который возникает в климактерический период Петр Тян врач-уролог, кандидат медицинских наук

Опираясь на опыт работы Тян сообщил, что многие люди стесняются обратиться к врачу-урологу при первых случаях непроизвольного недержания мочи. Из-за чего заболевание быстро прогрессирует и вылечить его можно только при помощи операции. При этом на ранних этапах можно повлиять на развитие симптомов, не доводить их до тяжелой формы и вылечить консервативными методами, отметил врач.

Упражнения Кегеля — действительно один из способов терапии недержания мочи. Они выполняются в положении лежа на спине или сидя. Их суть заключается в попеременном сжатии и расслаблении мышц тазового дна. Чтобы добиться длительного и стойкого эффекта, упражнения надо выполнять два-три раза в день в течение как минимум полугода, а лучше постоянно Петр Тян врач-уролог, кандидат медицинских наук

Упражнения Кегеля, по словам Тяна, рекомендованы не только женщинам, но и мужчинам — чтобы убрать застойные явления в малом тазу, улучшить функцию органов малого таза, в том числе мочеиспускание, для профилактики воспалений в предстательной железе.

Помимо интимной гимнастики, существует также достаточно большой спектр физиотерапевтических процедур и манипуляций для лечения недержания мочи. Например, электростимуляция мышц промежности, позволяющая натренировать мышцы тазового дна, уменьшить симптомы заболевания и даже в некоторых ситуациях предупредить выполнение хирургического лечения, то есть сделать так, чтобы ситуация не прогрессировала.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Юркова ответила на вопрос, стоит ли отказываться от интенсивных физических нагрузок во время менструации. По ее словам, нет абсолютных противопоказаний для занятий спортом в этот период цикла. Все зависит от самочувствия женщины и интенсивности болевых ощущений.