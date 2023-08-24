Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:08, 24 августа 2023Силовые структуры

Подполковник ФСИН назвал главную особенность пожизненно осужденных в России

Подполковник ФСИН Дяшкин: пожизненно осужденные в РФ живут надеждой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пожизненно осужденные в России живут надеждой — это является их главной особенностью. Об этом в четверг, 24 августа, «Ленте.ру» рассказал подполковник Сергей Дяшкин, оперуполномоченный оперативной группы исправительной колонии 6 (ИК-6) управления ФСИН России по Республике Мордовия.

«Каждый из них [пожизненно осужденных] заботится о собственном здоровье, наверное, больше, чем мы с вами. У таких осужденных вся жизнь идет по часам, по графику. Они пишут во всевозможные инстанции, ищут нарушения в своих делах и в основном не унывают. Покинуть этот мир, лишить себя жизни у них и в мыслях нет», — рассказал Дяшкин.

Материалы по теме:
«Мне есть о чем рассказать» Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило
«Мне есть о чем рассказать»Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило
20 июля 2020
Перегнать Чикатило Самый страшный маньяк в истории России убил 81 женщину. И это далеко не конец
Перегнать ЧикатилоСамый страшный маньяк в истории России убил 81 женщину. И это далеко не конец
10 января 2018
«Он помнит, где спрятал десятки тел» Как оперативник ФСИН добился от ангарского маньяка признаний в новых преступлениях
«Он помнит, где спрятал десятки тел»Как оперативник ФСИН добился от ангарского маньяка признаний в новых преступлениях
Сегодня

По его словам, при общении с пожизненно осужденными приходит понимание, что каждый из них заслуженно получил наказание. «Я считаю, что сам факт жизни для многих из таких преступников — это подарок от Бога», — заключил он.

Полную версию интервью с подполковником Дяшкиным можно прочитать здесь.

Ранее Дяшкин рассказал, что пожизненно осужденный Михаил Попков, который считается самым жестоким маньяком в истории современной России, признался в новых преступлениях во время нахождения в мордовской ИК-6.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Шарапов
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован отчет о полете разбившегося самолета Пригожина

    Красную площадь временно закрыли для посетителей

    В США заявили о тяжелой ситуации ВСУ на фронте

    Под Тверью нашли еще один фрагмент самолета Пригожина

    В УЕФА отреагировали на отказ британцев выдать визу футболисту сборной России

    Бывший продюсер популярного реалити-шоу раскрыл изнанку проекта

    Названа причина тяги женщин к мужчинам высокого роста

    54-летняя Светлана Бондарчук поделилась новым фото в купальнике

    Диггер показал уровень воды в московском коллекторе во время ливня

    Россия в зоне СВО начала испытания «Барражирующего камикадзе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости