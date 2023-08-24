Подполковник ФСИН назвал главную особенность пожизненно осужденных в России

Подполковник ФСИН Дяшкин: пожизненно осужденные в РФ живут надеждой

Пожизненно осужденные в России живут надеждой — это является их главной особенностью. Об этом в четверг, 24 августа, «Ленте.ру» рассказал подполковник Сергей Дяшкин, оперуполномоченный оперативной группы исправительной колонии 6 (ИК-6) управления ФСИН России по Республике Мордовия.

«Каждый из них [пожизненно осужденных] заботится о собственном здоровье, наверное, больше, чем мы с вами. У таких осужденных вся жизнь идет по часам, по графику. Они пишут во всевозможные инстанции, ищут нарушения в своих делах и в основном не унывают. Покинуть этот мир, лишить себя жизни у них и в мыслях нет», — рассказал Дяшкин.

По его словам, при общении с пожизненно осужденными приходит понимание, что каждый из них заслуженно получил наказание. «Я считаю, что сам факт жизни для многих из таких преступников — это подарок от Бога», — заключил он.

Полную версию интервью с подполковником Дяшкиным можно прочитать здесь.

Ранее Дяшкин рассказал, что пожизненно осужденный Михаил Попков, который считается самым жестоким маньяком в истории современной России, признался в новых преступлениях во время нахождения в мордовской ИК-6.