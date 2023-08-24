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17:38, 24 августа 2023Россия

Пилот высказался об обслуживании самолета Пригожина

Президент ПЛС Бойчук заявил о своевременном обслуживании самолета Пригожина

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Разбившийся в Тверской области самолет Embraer Legacy 600, на борту которого числился бизнесмен Евгений Пригожин, обслуживался как положено, заявил пилот, президент профсоюза летного состава Мирослав Бойчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал «фигней» заявления о том, что борт не обслуживался из-за санкций.

В свою очередь, авиационный эксперт Роман Гусаров рассказал «Ленте.ру», что отсутствие официального обслуживания самолета бизнесмена Евгения Пригожина, о котором стало известно ранее, не представляло опасности для экипажа и пассажиров.

«После введения санкций самолеты наших авиакомпаний отказались обслуживать и Boeing, и Airbus, и Embraer — все. В итоге что мы имеем? Мы летаем на этих самолетах, и ничего. То есть мы обслуживаем эти самолеты без них», — заметил Гусаров.

По словам эксперта, обслуживание самолетов российской авиации сегодня осуществляется при помощи параллельного импорта.

«Если раньше запчасти шли напрямую, то сейчас мы их получаем через каких-то посредников. То же самое касается и обслуживания. Здесь я не вижу никаких причин тому, чтобы можно было применить слово "опасно"», — заключил он.

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26 июня 2023

Ранее стало известно, что авиастроительная компания Embraer отказалась обслуживать самолет Embraer Legacy 600, который разбился в Тверской области и на борту которого числился бизнесмен Евгений Пригожин, после введения санкций.

Самолет Embraer Legacy 600 потерпел крушение вблизи поселка городского типа Куженкино в Тверской области вечером в среду, 23 августа. Он совершал рейс по маршруту МоскваСанкт-Петербург. Перед крушением очевидцы сообщали о двух сильных хлопках. Следствие рассматривает несколько причин крушения.

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