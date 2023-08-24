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01:00, 24 августа 2023Ценности

Кайли Дженнер показала фигуру в откровенном наряде

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер поделилась снимками в откровенном образе и восхитила поклонников. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость опубликовала снимки с отдыха в Италии, на которых она позирует в корсете бежевого цвета, красном кроп-топе в виде банта и мини-юбке на шнуровке. При этом волосы предпринимательницы собраны в небрежный пучок, а на лицо ей нанесли макияж в нюдовых оттенках. В качестве обуви она выбрала белые туфли на каблуках.

Подписчики восхитились фигурой Дженнер в комментариях под публикацией, которая набрала 1,6 миллиона лайков. «Показывай свое тело чаще!», «Самая красивая», «Какая красотка», «Я тебя обожаю», — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее в августе Кайли Дженнер отметила день рождения новыми снимками в бикини. Знаменитость отметила 26-летие на пляже, снявшись в купальнике черного цвета. Предпринимательница позировала с распущенными мокрыми волосами, отказавшись при этом от макияжа. Из аксессуаров на манекенщице были золотые серьги и массивные колье.

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    Карина Черных
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