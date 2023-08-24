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19:53, 24 августа 2023Интернет и СМИ

В России зафиксировали рост числа одних из самых серьезных кибератак

Аналитики StormWall зафиксировали в России рост числа многовекторных DDoS-атак

Фото: Arian Darvishi / Unsplash

Аналитики компании StormWall зафиксировали рост числа многовекторных DDoS-атак. О распространении этого вида кибератак, который считается одним из самых серьезных, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Эксперты StormWall заявили, что число многовекторных атак стремительно растет по всеми миру. По данным компании, в первом полугодии 2023 года их число в России выросло на 136 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Самое больше количество многовекторных атак было направлено на финансовую сферу (36 процентов от общего числа), на втором месте телеком-сфера (25 процентов от общего числа), на третьем месте ретейл (14 процентов от общего числа)», — говорится в отчете.

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Специалисты объяснили, что во время таких атак хакеры одновременно нападают на сайты, сеть и инфраструктуру организаций, чтобы добиться максимально возможного разрушительного эффекта. «Такие атаки невероятно опасны для организаций и несут огромные финансовые и репутационные риски», — отметили в StormWall.

«Поскольку многие организации пока не способны отражать такие сложные атаки своими силами, хакеры будут продолжать активно их применять, что приведет к дальнейшему росту подобных киберинцидентов во всем мире», — предупредили эксперты.

Ранее аналитики StormWall сообщили, что Россия вошла в десятку самых атакуемых хакерами стран мира. По данным компании, Россия оказалась на восьмой позиции с показателем 5,3 процента от общего количества атак в мире. Первые три места в этом списке заняли США (16,2 процента), Индия (12,8 процента) и Китай (10,4 процента).

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    Олег Давыдов
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