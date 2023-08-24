В Великобритании впервые провели трансплантацию донорской матки

Daily Mail: 40-летняя женщина пожертвовала матку младшей сестре

В Великобритании 40-летняя женщина пожертвовала матку младшей сестре, чтобы та смогла самостоятельно выносить и родить ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание уточняет, что британские врачи впервые провели трансплантацию матки. Операция длилась 17 часов и завершилась успехом — донорский орган выполняет все функции, и теперь 34-летняя женщина имеет хорошие шансы выносить ребенка. «Я хочу иметь как можно больше детей», — призналась взволнованная реципиентка.

По словам хирурга-гинеколога Ричарда Смита, до операции пациентка не могла забеременеть, поскольку с рождения не имела матки, однако у нее сохранились яичники. Это позволило извлечь яйцеклетки и искусственно оплодотворить их с помощью ЭКО. В ближайшие месяцы планируется подсадить эмбрионы в матку. По мнению врачей, вероятность успеха процедуры составляет 80 процентов. Смит добавил, что роды будут проходить путем кесарева сечения на 37-й недели беременности — срок, который позволяет не перегружать донорский орган.

В качестве донора матки выступила старшая сестра пациентки, у которой есть двое детей. Специалисты отметили, что у нее операция тоже прошла успешно и не вызвала осложнений.

Отмечается, что в мире проведено около сотни операций по трансплантации матки, благодаря которым на свет появились 50 детей. Первая подобная процедура была проведена в Саудовской Аравии в 2000 году, однако у женщины начались осложнения и орган пришлось извлечь. В 2014 году впервые родился ребенок, которого выносила женщина с пересаженной маткой. В Великобритании первая операция прошла еще в феврале, но информация о ней сохранялась в тайне, так как врачи хотели дольше понаблюдать за пациенткой и убедиться в хорошем результате.

Ранее сообщалось, что жительница США, находясь в коме, родила здорового ребенка. Врачам пришлось поместить женщину на 39-й неделе беременности в медикаментозную кому из-за перенесенного кровоизлияние в мозг.