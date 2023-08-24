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06:02, 24 августа 2023Среда обитания

Россиян предупредили о проблемах с законом при ремонте

«Ремонт со СберУслугами»: за ремонт в неположенное время россиян ждет наказание

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Шумный ремонт в квартире в неположенное время может спровоцировать проблемы с законом. Об этом предупредила россиян руководитель направления «Архитектура и дизайн» сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова. Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

Время, когда можно и нельзя шуметь, прописано в законодательстве и зависит от места проживания. В большинстве регионов России действует так называемый «режим тишины», которым регулируется уровень допустимого шума в разное время суток, отметила специалистка.

Так, жителям Москвы нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в будние, а также в выходные и нерабочие праздничные дни. Это означает, что нельзя петь, танцевать под громкую музыку и делать все, что нарушает тишину и спокойствие соседей.

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«Громкие» ремонтные работы в столице запрещено проводить с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00 в будние дни и субботу, а в воскресенье и нерабочие праздничные дни — круглосуточно. Правило не распространяется на новостройки, которые ввели в эксплуатацию менее 1,5 года назад — в них шум от ремонтных работ в указанные дни и часы допускается.

Однако в России уже предложили ввести единое время тишины для всех регионов с 22:00 до 7:00. Интервал на шумные ремонтные работы предусмотрен только с 9:00 до 19:00 в будние дни, с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени. Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Цветкова предупредила, что за нарушение тишины и покоя граждан, тишины в ночное время и при проведении перепланировки жилого помещения предусмотрена административная ответственность. Россиянам грозит предупреждение или штраф от 1000 до 2000 рублей. За шум днем нарушителей потребуют заплатить от 100 до 1000 рублей, уточнила эксперт.

Ранее россиянам назвали способы защитить новый ремонт от домашних животных. По словам экспертов, необходимо заранее подумать над выбором отделочных материалов. В качестве напольного покрытия в квартире, где есть питомцы, стоит выбрать керамическую плитку, керамогранит, ламинат толщиной от 12 миллиметров или безворсовый ковер.

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    Нина Ташевская
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