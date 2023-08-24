В Турции рассказали о негласной войне США против союзника по НАТО

Yeni Safak: США ведут необъявленную войну против своего союзника Турции

США находятся в состоянии необъявленной войны против Турции. Об этом написал обозреватель газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз.

Он обратил внимание на совместные учения американских военных с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает запрещенной организацией. «Вашингтон демонстрирует, что является союзником РПК, а не Турции», — высказал мнение аналитик.

Также Коркмаз возмутился тем, что США оказывают поддержку Греции и грекам-киприотам. «Турция находится в состоянии тайной, негласной, войны с США. В этих условиях никакой "новой эры отношений с США" быть не может», — резюмировал он.