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03:48, 24 августа 2023Интернет и СМИ

В Турции рассказали о негласной войне США против союзника по НАТО

Yeni Safak: США ведут необъявленную войну против своего союзника Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

США находятся в состоянии необъявленной войны против Турции. Об этом написал обозреватель газеты Yeni Safak Тамер Коркмаз.

Он обратил внимание на совместные учения американских военных с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает запрещенной организацией. «Вашингтон демонстрирует, что является союзником РПК, а не Турции», — высказал мнение аналитик.

Также Коркмаз возмутился тем, что США оказывают поддержку Греции и грекам-киприотам. «Турция находится в состоянии тайной, негласной, войны с США. В этих условиях никакой "новой эры отношений с США" быть не может», — резюмировал он.

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    Марина Совина
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