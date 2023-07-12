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04:46, 12 июля 2023Мир

Эрдоган на встрече с Байденом анонсировал новый этап отношений с США

Президент Турции Эрдоган на встрече с Байденом анонсировал новый этап отношений с США
Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден

Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден . Фото: Adam Schultz / White House / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с американским коллегой Джо Байдном на полях саммита НАТО в Вильнюсе анонсировал новый этап отношений с США. Об этом сообщает Haber7, кадры встречи двух лидеров также показал телеканал TRT.

Одной из основных тем переговоров глав государств стала перспектива продажи Турции самолетов F-16, которую в настоящее время не одобрил Конгресс. Перед саммитом Североатлантического альянса Эрдоган провел с Байденом телефонный разговор.

«Считаю, что настало время для консультаций на уровне глав государств в рамках стратегического механизма. Сегодня я рассматриваю эту встречу на полях НАТО как первый шаг к этому», — подчеркнул турецкий лидер, назвав прошлые контакты своего рода разминкой.

Эрдоган также пожелал Байдену успешного проведения подготовки к выборам. Американский президент ответил, что с нетерпением ждет совместной работы на протяжении еще пяти лет.

Ранее помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден будет продвигать идею передачи истребителей F-16 Турции после консультаций с Конгрессом.

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    Марина Совина
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