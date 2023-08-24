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05:03, 24 августа 2023Интернет и СМИ

В Британии указали на вскрывшийся раскол между Украиной и США

Unherd: неудачи ВСУ вскрыли роковой для Украины раскол с США

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) вскрыло раскол между Вашингтоном и Киевом. Об этом пишет обозреватель британского портала Unherd Арис Русинос.

Он указал, что действия ВСУ, в отличие от российских войск, оказались провальными. Аналитик обратил внимание, что теперь между странами начинается «игра в перекладывание вины» за провальное контрнаступление. Так, в Вашингтоне считают, что Киев давал чрезмерно оптимистичные обещания касательно боевых действий и не следовал «правильной» стратегии, Украина же обвиняет партнера в недопоставках вооружений.

Теперь же, считает Русинос, Украине следует отказаться от активных действий и заняться своим «самым стратегически слабым местом» — своими позициями в американской политической системе, поскольку избиратели все меньше хотят финансировать Киев. «Квази-союз» Киева с США единственным, что удерживает Украину от исчезновения в среднесрочной перспективе. «Без Вашингтона вся поддержка со стороны Европы испарится — с разной степенью сожаления и облегчения», — предупредил он.

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    Марина Совина
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