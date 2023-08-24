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10:24, 24 августа 2023Россия

Путин назвал имена кандидатов на пост главы российского региона

Путин назвал кандидатов на пост главы ЯНАО, среди них — действующий губернатор
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал кандидатов на пост главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом говорится в сообщении на сайте законодательного собрания региона.

Глава государства представил в парламент ЯНАО три кандидатуры на пост главы субъекта, среди которых есть и действующий губернатор Дмитрий Артюхов. За должность также поборются депутаты заксобрания Александр Голубенко и Максим Лазарев.

В соответствии с Уставом ЯНАО, новый глава будет избран депутатами заксобрания путем тайного голосования в единый день голосования 10 сентября.

В апреле нынешний глава ЯНАО Артюхов на встрече с Путиным сообщил главе государства о намерении снова участвовать в губернаторских выборах. Президент поддержал решение главы региона выставить свою кандидатуру на голосование, отметив вклад Артюхова в развитие подконтрольного ему субъекта Российской Федерации.

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    Алан Босиков
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