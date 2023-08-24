Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:46, 24 августа 2023Силовые структуры

Обыск у неонацистов из группировки «Белая масть» попал на видео

Силовики показали видео с обыском у неонацистов из группировки «Белая масть»

Правоохранительные органы проводят обыски в Москве и Санкт-Петербурге у членов группировки «Белая масть». Видео обыска одной из квартир публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики заходят в дом и требуют от жильцов лечь на пол. В квартире нашли бюст Адольфа Гитлера, футболки с нацисткой символикой и много сим-карт.

Ранее в четверг, 24 августа, сообщалось, что у связанного с «Русским добровольческим корпусом» (РДК) (террористическая организация, запрещена в РФ) движения «Белая масть» начали обыски.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?

    Путин заявил о непростых переговорах по расширению БРИКС

    Появилось фото обломка хвоста разбившегося самолета с Пригожиным

    Тренер дочери Резцовой объяснил смену гражданства биатлонисткой

    Глюкоза снялась в прозрачном платье без белья

    Росгвардейцы нашли тайник ВСУ с более чем 10 тысячами патронов

    БРИКС заявил о приверженности мирному решению конфликта на Украине

    Блогера Максима Каца заочно осудили за фейки о российской армии

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    В Германии признали отсутствие эффекта от антироссийских санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости