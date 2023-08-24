Обыск у неонацистов из группировки «Белая масть» попал на видео

Силовики показали видео с обыском у неонацистов из группировки «Белая масть»

Правоохранительные органы проводят обыски в Москве и Санкт-Петербурге у членов группировки «Белая масть». Видео обыска одной из квартир публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как силовики заходят в дом и требуют от жильцов лечь на пол. В квартире нашли бюст Адольфа Гитлера, футболки с нацисткой символикой и много сим-карт.

Ранее в четверг, 24 августа, сообщалось, что у связанного с «Русским добровольческим корпусом» (РДК) (террористическая организация, запрещена в РФ) движения «Белая масть» начали обыски.