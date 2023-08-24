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14:55, 24 августа 2023Силовые структуры

Неизвестный поджег вышку сотовой связи в российской деревне

В деревне под Тверью неизвестный поджег и вывел из строя вышку сотовой связи

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Тверской области неизвестный поджег вышку сотовой связи, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, вышка выгорела и вышла из строя около полудня 23 августа в деревне Рябеево. Российские следователи установили, что это произошло в результате поджога. Причастных разыскивают.

Ранее сообщалось, что диверсант кинул в главный свердловский военкомат коктейль Молотова. Пожар у входа заметили сотрудники комиссариата и принялись его тушить. Им помогли прохожие с бутылками воды. Повреждения здания оказались минимальны, полиция ищет диверсанта.

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    Илона Палей
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