Неизвестный поджег вышку сотовой связи в российской деревне

В деревне под Тверью неизвестный поджег и вывел из строя вышку сотовой связи

В Тверской области неизвестный поджег вышку сотовой связи, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, вышка выгорела и вышла из строя около полудня 23 августа в деревне Рябеево. Российские следователи установили, что это произошло в результате поджога. Причастных разыскивают.

Ранее сообщалось, что диверсант кинул в главный свердловский военкомат коктейль Молотова. Пожар у входа заметили сотрудники комиссариата и принялись его тушить. Им помогли прохожие с бутылками воды. Повреждения здания оказались минимальны, полиция ищет диверсанта.