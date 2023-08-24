В Германии рассказали об ошибке ВСУ

Генерал бундесвера Катер назвал ошибкой попытки ВСУ прорвать оборону в лоб

Украинские войска совершают ошибку, пытаясь прорвать российскую оборону лобовыми атаками. Такую точку зрения высказал генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер в интервью немецкому изданию Die Welt.

Он также усомнился в способности Киева взять до зимы Мелитополь, нарушив таким образом линии снабжения противника в долгосрочной перспективе. По мнению Катера, малое количество информации о положении на линии соприкосновения является «плохой новостью». «Всегда очень сложно реалистично описать такую тактическую ситуацию в высокодинамичном бою», — отметил он.

Однако, как подчеркнул генерал-лейтенант, за последние несколько месяцев значительных изменений на линии фронта не произошло. Он считает, что украинским войскам, возможно, придется поменять тактику, в связи с чем сейчас Киев все чаще просит поставить ему оружие дальнего действия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о постоянной нехватке оружия у Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, армии постоянно не хватает снарядов и артиллерии. Украинский лидер отметил, что Киев «через разные двери» пытается получить от Запада дальнобойное оружие.