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09:40, 24 августа 2023Из жизни

Мужчина отказался от любимого напитка и сбросил 111 килограммов

Житель Великобритании отказался от кока-колы и похудел на 111 килограммов

Фото: Unsplash

Житель британского города Лидс, графство Йоркшир, похудел на 111 килограммов благодаря тому, что отказался от любимого напитка и начал много ходить. Об этом сообщает Daily Mirror.

48-летний Брин Пенроуз в прошлом весил 192 килограмма. Из-за неуверенности в себе мужчина постоянно сидел дома и вел пассивный образ жизни. Он признался, что боялся осуждения окружающих, поэтому редко выходил на улицу. Пенроуз также не следил за питанием и заказывал преимущественно фастфуд. Помимо этого, он ежедневно выпивал шесть банок кока-колы, в которой содержится большое количество сахара. В результате у мужчины появились проблемы со здоровьем. Врачи предупредили Пенроуза, что если он не сбросит лишний вес, ему грозит инфаркт и инсульт, что может привести к летальному исходу.

Чтобы восстановить здоровье и справиться с тяжелым психологическим состоянием, мужчина решил перестроить пищевые привычки. Он перестал есть чипсы, мучное и еду навынос, а также заменил кока-колу водой и протеиновыми коктейлями. Помимо этого, Пенроуз стал гулять по саду около его дома, постепенно увеличивая протяженность прогулок. Благодаря активному образу жизни и правильному питанию ему удалось сбросить 111 килограммов лишнего веса.

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Сейчас мужчина проходит не менее 21 тысячи шагов в день. Он уже полтора года не пользуется общественным транспортом, предпочитая ходить пешком. Пенроуз отметил, что прогулки помогли ему справиться со стрессом и депрессией. «Похудение сделало меня лучшим отцом для моих детей. Я стал намного ближе к ним и теперь могу заниматься с ними разными вещами. Я могу водить их в кино. Раньше я не решался пойти в кинотеатр, потому что кресла были слишком маленькими, я даже не мог в них поместиться», — говорит он.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на 5 километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

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    Алиса Удовик
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