В Кремле прокомментировали поездку Путина на саммит G20 в Индию
Песков: президент Путин не планирует поездку на саммит G20 в Индию в сентябре
Президент России Владимир Путин не планирует визит на саммит G20 в Индии, который пройдет в сентябре. Возможную поездку российского лидера прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Нет, таких планов у президента нет», — заявил официальный представитель Кремля. Он добавил, что у президента России сейчас насыщенный график, а главный акцент на проведении специальной военной операции (СВО).