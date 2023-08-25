В Кремле прокомментировали поездку Путина на саммит G20 в Индию

Песков: президент Путин не планирует поездку на саммит G20 в Индию в сентябре

Президент России Владимир Путин не планирует визит на саммит G20 в Индии, который пройдет в сентябре. Возможную поездку российского лидера прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Нет, таких планов у президента нет», — заявил официальный представитель Кремля. Он добавил, что у президента России сейчас насыщенный график, а главный акцент на проведении специальной военной операции (СВО).