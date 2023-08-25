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05:00, 25 августа 2023Забота о себе

Назван способ снизить риск цистита после секса

Фото: Unsplash

Врач-гинеколог Энн Хендерсон назвала два действия, которые нужно выполнять после секса, чтобы снизить риск цистита. Ее слова цитирует издание Daily Express.

Во время полового контакта кишечная палочка и другие кишечные микроорганизмы могут через промежность попасть в уретру, а затем и в мочевой пузырь, объяснила врач. Из-за этого у женщины может развиться так называемый посткоитальный цистит.

Гинеколог рассказала, что есть простой способ, помогающий предотвратить эту болезненную инфекцию. По ее словам, вероятность посткоитального цистита значительно снижается, если после секса принять душ и сходить в туалет.

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Хендерсон добавила, что для профилактики заболевания опорожнение мочевого пузыря лучше провести в течение 20-30 минут после интимной близости.

Ранее врач уролог-андролог Алексей Шкабурин назвал тревожные симптомы цистита. Это частое мочеиспускание, в конце которого возникают жжение и дискомфорт, ложные позывы, изменение цвета и запаха мочи, кровь в моче, боль в области пупка и ниже, иногда повышение температуры.

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    Наталья Обрядина
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