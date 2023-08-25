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11:52, 25 августа 2023Ценности

Россиянкам перечислили самую модную осеннюю обувь

Стилистка Алсу Арна назвала обувь на каблуках самой модной на осень

Фото: Unsplash

Стилистка Алсу Арна перечислила россиянкам самую модную осеннюю обувь в 2023 году. Ее комментарий публикует Teleprogramma.pro.

Эксперт назвала актуальными балетки, подходящие для теплой погоды, и варианты на устойчивом каблуке или платформе, которые будут удобны в дождливые дни. Среди них, например, туфли фасона «Мэри Джейн» (с низким вырезом, круглым носом, широким устойчивым каблуком и ремешками на подъеме). Данные изделия можно сочетать с джинсами, свитерами, тренчами, бомберами и джинсовыми куртками, отметила специалистка.

«Если смотреть шире, то обувь на каблуке взяла верх. Мы долго носили обувь на плоском ходу, такую как кроссовки. Но женственность пришла на смену оверсайзу», — подчеркнула собеседница издания.

Ранее в августе травматолог-ортопед Лев Дунаев назвал россиянам правильный способ выбрать обувь на осень. Необходимо убедиться, что желаемая обувь соответствует размеру и форме ног. Например, запас по длине должен составлять 0,5-1 сантиметр, а каблук — не превышать четырех сантиметров. При этом предпочтительно покупать изделия с широкой передней частью, формоустойчивым задником и хорошей фиксацией на стопе с помощью шнурков или ремешков, отметил эксперт.

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    Алина Гостева
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