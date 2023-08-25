Сообщения о сборе биометрии россиян через банкоматы не подтвердились

Сообщения о сборе биометрии россиян через банкоматы не нашли подтверждения

В мессенджерах стала распространяться информация, согласно которой биометрию россиян собирают через банкоматы, а также при помощи автоматического телефонного обзвона. В сообщении также утверждается, что отказаться от сбора и хранения биометрии в России можно только до 31 августа. Эта информация не подтвердилась.

Сбор биометрических данных в России невозможен без письменного согласия человека. Таким образом, без подтверждения от человека зафиксировать личные данные банкомат или робот при обзвоне не сможет.

Также законом не установлен срок, после которого невозможно отказаться от хранения биометрических данных. «В последние дни лета в разных источниках информации массово поступают сообщения, о том, что отказ от использования биометрических данных можно подать строго до 31 августа 2023 года. Сразу ответим — удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку данных можно в любой момент! Законодательством не установлен срок, ограничивающий подачу такого отказа!» — сказано в заявлении пресс-службы МФЦ Башкирии.

Аналогичное разъяснение есть и на сайте МФЦ Алтайского края. «Если вам не нужны ваши биометрические данные, вы можете отказаться от их сбора, хранения и использования в любой момент. Эта услуга предоставляется в МФЦ», — подчеркнули в организации.

Тема часто упоминалась российскими СМИ в формате опровержения сообщений о сроке, до которого можно отозвать свою биометрию из хранилищ. Это разъяснение, в первую очередь, распространяли пресс-службы региональный МФЦ. В соцсетях также встречается множество сообщений с опровержениями ложной информации о биометрии — изначальная недостоверная информация также еще попадается в лентах, но реже, чем официальные разъяснения.