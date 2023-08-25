Балицкий сообщил о безуспешных попытках наступления ВСУ на запорожском фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать на запорожском фронте, используя западную технику, но безуспешно. Российские военнослужащие ее сжигают, войска противника несут большие потери, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами. На Работино они пробиваются сейчас больше на "Леопардах", на "Брэдли" — на иностранной технике. Жжем технику, уничтожаем противника. Мы стреляем — они падают», — рассказал Балицкий.

По словам врио губернатора Запорожской области, ВСУ придерживаются одной тактики и совершенно не считают своих бойцов за людей, так как украинские войска несут «до сумасшествия» большие потери.

Ранее сообщалось, что элитная группировка ВСУ «Марун» потеряла тысячи бойцов в Запорожской области. «Марун» имела лучшее снабжение и обеспечение военной техникой Запада, в том числе немецкими танками Leopard.