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08:45, 25 августа 2023Силовые структуры

ФСБ обвинила россиянку в вербовке поджигателей военкоматов для Украины

ФСБ: жительница Барнаула сотрудничала с «Легионом "Свобода России"» из Украины

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ФСБ обвинила жительницу Барнаула в сотрудничестве с украинским военизированным объединением «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и вербовке людей для поджога военкоматов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства по Алтайскому краю.

Женщине 1978 года рождения вменяется статья 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемая связывалась с представителем украинского легиона и получила от него задание завербовать среди местных жителей лиц для совершения поджогов зданий органов госвласти. Россиянку задержали в марте 2023 года. Она признала свою вину.

Расследование уголовного дела завершено и передано для рассмотрения по существу в Алтайский краевой суд.

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    Любовь Ширижик
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