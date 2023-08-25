ФСБ обвинила россиянку в вербовке поджигателей военкоматов для Украины

ФСБ: жительница Барнаула сотрудничала с «Легионом "Свобода России"» из Украины

ФСБ обвинила жительницу Барнаула в сотрудничестве с украинским военизированным объединением «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и вербовке людей для поджога военкоматов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства по Алтайскому краю.

Женщине 1978 года рождения вменяется статья 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемая связывалась с представителем украинского легиона и получила от него задание завербовать среди местных жителей лиц для совершения поджогов зданий органов госвласти. Россиянку задержали в марте 2023 года. Она признала свою вину.

Расследование уголовного дела завершено и передано для рассмотрения по существу в Алтайский краевой суд.