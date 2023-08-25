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12:59, 25 августа 2023Экономика

Цены на бензин в России установили новый рекорд

Биржевая цена бензина Аи-95 превысила 72,4 тысячи рублей за тонну

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 25 августа стоимость бензина марки Аи-95 превысила 72 тысячи рублей за тонну. Таким образом, был побит новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-95 за день подорожал почти на 1 процент, до 72 458 рублей за тонну. Цена другой популярной марки Аи-92 выросла до 63 086 рублей.

На текущих торгах поднялись почти все территориальные биржевые индексы. Дизельное топливо прибавило в цене 0,74 процента, подорожав до 66 513 рублей за тонну. Почти на два процента увеличилась стоимость топливного мазута — 33 768 рублей. Упали в цене только сжиженные углеводородные газы (СУГ), потеряв 3 процента, до 23 391 рубля.

На фоне рекордно растущих биржевых цен на топливо в России уже выросли цены на бензин на заправках. Кроме того, в некоторых частях страны образовался дефицит топлива. Например, сообщил «Коммерсантъ», запасы бензина на независимых АЗС заканчиваются в отдельных регионах Сибирского федерального округа (СФО). В Алтайском крае бензин с заправок может исчезнуть через пять-семь дней.

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    Мария Грушко
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