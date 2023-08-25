В Сибири рассказали о скором исчезновении бензина с заправок

«Ъ»: у независимых АЗС в Алтайском крае осталось запасов бензина на 5-7 дней

В отдельных регионах Сибирского федерального округа (СФО) запасы бензина на независимых АЗС заканчиваются, из-за чего в скором времени может возникнуть дефицит. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Глава Алтайского топливного союза Юрий Матвейко объяснил, что в Алтайском крае бензин с заправок может исчезнуть очень скоро — через пять-семь дней. По его словам, рынок топлива полностью разбалансирован. Например, на заправках крупных нефтяных компаний бензин АИ-95 продается по 49 рублей за литр, а оптовая цена для частных АЗС достигла 54 рублей.

Из-за этого многие заправки либо не закупают бензин, либо вынуждены продавать топливо себе в убыток, чтобы не останавливать работу станции. Владелец новосибирской сети АЗС «Беркут» Михаил Сенчук сообщил, что в августе продажи бензина на частных АЗС упали на 30 процентов по сравнению с июлем, чего никогда не случалось в прошлые годы.

По его словам, чтобы не работать в убыток, платить налоги и зарплаты компании приходится продавать бензин на пять-семь рублей дороже, чем нефтяные компании. «В таком состоянии находится вся розница АЗС сегодня», — подчеркнул бизнесмен.

Руководитель отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергей Лацких назвал одной из причин перебои в поставках по железной дороге и рост стоимости топлива для независимых АЗС. В свою очередь Сенчук обвиняет в ситуации демпферный механизм, который делает выгодным экспорт бензина при слабом рубле, тогда как внутри страны его не хватает.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что без вмешательства государства проблему не решить. Оно может либо закрыть каналы экспорта, либо поддержать независимые АЗС через снижение налогов или другие меры. Решить проблему рыночным путем невозможно, так как за повышением розничных цен следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Таким образом, в текущих реалиях создаются условия для возникновения дефицита.

Ранее регионы СФО не упоминались в числе тех, что столкнулись в отсутствием бензина и дизельного топлива на заправках. Большей частью проблемы фиксировались в южных регионах России, причем в Минэнерго объясняли ситуацию увеличением пассажирских перевозок по железной дороге. В свою очередь в РЖД опровергали эту версию, отмечая, что топлива не хватает даже там, куда его везут автомобилями.

В Минэнерго опровергают нехватку бензина в стране, хотя и признают отдельные сложности. Накануне, 24 августа, ведомство объявило о взятии под особый контроль ритмичности поставок топлива в южные регионы. О готовности государства ограничить экспорт бензина не сообщалось, на этом фоне биржевые цены на топливо обновили максимум.