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19:17, 25 августа 2023Экономика

Счета британцев за газ и электричество рекордно снизятся

Средний счет за газ и электричество в Британии снизится до 1923 фунтов

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Средний счет британских домохозяйств за потребление газа и электричества опустится ниже отметки 2 тысячи фунтов стерлингов впервые за 18 месяцев. С 1 октября по 31 декабря показатель составит 1923 фунтов, сообщается на сайте энергорегулятора Ofgem.

Это произойдет из-за изменения пороговых цен, то есть максимальных сумм, которые поставщики могут взимать за каждую единицу газа и электроэнергии. С текущими тарифами средний годовой счет британских домохозяйств составляет 2074 фунта стерлингов. С 1 октября же он снизится на 151 фунт, что станет самым резким падением с октября 2021 года. В регуляторе объяснили динамику снижением оптовых цен на энергоносители после кризиса.

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В последний раз средний годовой счет был ниже 2 тысяч фунтов в период с апреля по сентябрь 2022 года. Рекордного уровня показатель достигал в январе 2023-го, во время энергетического кризиса, тогда он составлял 4279 фунтов стерлингов. На этом фоне правительство зимой оказало каждому домохозяйству финансовую поддержку в размере 400 фунтов. Однако даже с учетом нынешнего снижения тарифы на энергию в Британии будут вдвое превышать уровень до кризиса 2022 года.

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    Анатолий Акулов
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