86-летний мужчина украл личность брата и жил с его именем полвека

86-летний американец присвоил имя покойного брата и жил с ним полвека

86-летний американец был признан виновным в том, что украл личность брата. Как сообщает Fox News, мужчина попытался заработать на использовании его номера социального страхования.

Наполеон Гонсалес из города Этна, штат Мэн, присвоил личность своего покойного брата Гильермо. Гильермо ушел из жизни в 1939 году будучи ребенком, а в 1965 году Наполеон впервые воспользовался его именем. Он жил под именем Гильермо полвека и смог зарегистрировать на него несколько паспортов, идентификационных карточек и дополнительный номер социального страхования, благодаря которому получал дополнительные выплаты.

Впервые его заподозрили в мошенничестве еще в 2010 году, в связи с чем часть выплат была приостановлена. А в 2020 году началось новое расследование, после того как электронная система распознавания лиц обнаружила Гонсалеса на двух разных идентификационных карточках. 18 августа мужчина предстал перед судом по нескольким обвинениям в мошенничестве.

В ходе заседания Гонсалес сообщил суду, что присвоил личность брата по указанию управления специальных расследований ВВС, поскольку в 1960-х участвовал в операции под прикрытием. Он также признал, что впоследствии имитировал собственную кончину и продолжил жить по документам брата.

Гонсалесу грозит до 20 лет тюрьмы, если его признают виновным. По словам его адвоката Харриса Мэттсона, прокурору не удалось доказать все пункты обвинения, и его клиент, учитывая почтенный возраст, должен избежать тюремного срока.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании, прикинувшаяся мужчиной, чтобы склонить к сексу партнершу, попала под суд по обвинению в изнасиловании. После оглашения приговора она попадет за решетку.