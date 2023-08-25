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07:45, 25 августа 2023Путешествия

Россиянка описала поездку в Турцию словами «самое большое разочарование в жизни»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на турецкий отель из-за плесени

Фото: Anne Pollmann / Globallookpress.com

Россиянка отдохнула в четырехзвездочном отеле Турции и пожаловалась на заплесневевший кондиционер. Своим отзывом она поделилась с изданием «Тонкости туризма».

Читательница портала уточнила, что в отель Club Sea Time в Аланье она попала случайно. Если бы ей пришлось копить на отдых именно в этой гостинице, поездку можно было бы описать словами «самое большое разочарование в жизни».

Туристка рассказала, что в номере пахло сыростью, а кондиционер был покрыт плесенью. Сантехника пожелтела, слив в душевой кабинке работал плохо. Кроме того, уборка в комнате не проводилась, а Wi-Fi работал только у бассейна, причем очень медленно.

«За четыре дня нашего пребывания в этом чудо-месте нам ни разу не удалось съесть или выпить что-нибудь вкусное или хотя бы адекватное», — пожаловалась туристка. По ее словам, в меню предлагали однообразные салаты, «пластмассовую» колбасу, порошковые соки и разбавленный алкоголь. После отельной еды у гостьи болел живот.

Россиянка добавила, что музыка в гостинице была настолько громкой, что в окнах дребезжали стекла. «Шум стоит такой, что ты с трудом можешь разобрать собственные мысли в голове», — сказала туристка.

Ранее путешественницу из России в отеле Кемера покусали клопы. Девушка подала жалобу, но администрация отеля грубо попросила ее немедленно выселиться, пригрозив полицией.

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    Мария Борисова
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