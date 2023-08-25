Курс доллара превысил 95 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 95 рублей впервые с 16 августа

В ходе торгов 25 августа на Мосбирже доллар подскочил выше 95 рублей. Такой отметки американская валюта достигла впервые с 16 августа. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке курс доллара поднимался до 95,08 рубля. На момент написания материала стоимость немного скорректировалась, до 95,02 рубля. В то же время евро приближается к уровню 103 рубля.

После того, как Банк России резко повысил ключевую ставку, рубль начал укрепляться — с пика в 101,4 рубля за доллар курс упал до 93 рублей. Однако через два дня тенденция изменилась, и валюта продолжила слабеть.

Так, прогнозы аналитиков о потенциале укрепления рубля в конце недели не оправдались. Эксперты отмечали, что поддержку валюте окажет приближающийся период налоговых выплат, однако пока этого не произошло. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач считает, что укрепиться до 85-90 рубль за доллар российская валюта сможет через некоторое количество лет.