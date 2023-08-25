Сбившую троих детей на переходе в Москве россиянку выпустили досрочно

Суд в Рязанской области освободил по УДО Валерию Башкирову, сбившую троих детей

Скопинский районный суд Рязанской области условно-досрочно освободил Валерию Башкирову, которая в 2021 году сбила трех детей на переходе в московском районе Солнцево. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) поступило в суд 19 июня, а 2 августа его удовлетворили. В силу оно вступило 18 августа.

15 ноября 2021 года Башкирову приговорили к пяти годам колонии-поселения. Ее также лишили прав на 2,5 года.

16 июля 2021 года Башкирова сбила троих детей, находясь за рулем Mazda. Они переходили дорогу вместе с двумя взрослыми по нерегулируемому переходу. Двое из троих детей не выжили.