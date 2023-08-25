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05:48, 25 августа 2023Бывший СССР

ВСУ лишились одного преимущества в Запорожье

Балицкий: ВСУ лишились возможности наступать батальонами на запорожском фронте

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились возможности наступать батальонами на запорожском фронте, им приходится атаковать небольшими группами, в противном случае их будут массово уничтожать огневой мощью ВС РФ. Об этом потерянном преимуществе рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

«В этом заключается сложность современной войны: все просматривается, все прозрачно. И противник не может собрать достаточное количество техники, чтобы нанести сильный удар», — объяснил Балицкий.

По его словам, поэтому ВСУ не могут собрать на запорожском фронте большое скопление войска — они сразу станут целью для огневого поражения. «Поэтому они вынуждены идти маленькими кучками, накатами, волнами. А это для стрелковых подразделений просто сладкая добыча», — добавил врио губернатора Запорожской области.

Ранее Балицкий сообщил о безуспешных попытках ВСУ атаковать с использованием западной военной техники. Он отметил, что украинские войска придерживаются одной тактики и совершенно не считают своих бойцов за людей, так как украинские войска несут «до сумасшествия» большие потери.

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    Александра Синицына
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