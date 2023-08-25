Россиянин на Дне города обстрелял семью с ребенком из газового пистолета

В Екатеринбурге мужчина обстрелял семью с ребенком из газового пистолета

В Екатеринбурге задержали местного жителя, который обстрелял из газового пистолета семью с ребенком на праздновании Дня города. Об этом сообщает URA.RU.

Инцидент произошел в то время, когда горожане ждали салют около местного Театра юного зрителя. Рядом с семейной парой остановилась шумная компания юношей, у одного из которых оказался газовый пистолет. Молодые люди задирали рядом стоящих и стреляли. По данным издания, они попали в мужчину, после чего направили пистолет на его жену. Правонарушителя остановили очевидцы и вызвали полицию.

Правоохранители изъяли оружие и начали проверку. Однако, по их словам, у молодого человека не было умысла причинить супругам вред. Те просто находилась рядом, когда у россиянина произошел конфликт с другим мужчиной.

Ранее сообщалось, что в Прокопьевске мужчина выстрелил в лицо местному жителю во время ссоры из-за парковочного места.