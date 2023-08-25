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04:00, 25 августа 2023Ценности

Джиджи Хадид снялась в белье в рекламе собственного бренда

Фото: @gigihadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенной рекламе собственного бренда Guest In Residence. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя знаменитость позировала перед фотографом в ванной комнате отеля Bowery Hotel в Нью-Йорке. Манекенщицу запечатлели в черном нижнем белье, расстегнутом кардигане и шерстяных штанах бежевого цвета из ассортимента Guest In Residence. Среди прочего она надела кожаные лоферы в сочетании с высокими белыыми носками.

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Что касается аксессуаров, Хадид предпочла золотые колье, а на лицо визажисты нанесли ей макияж в нюдовых оттенках. В то же время волосы инфлюэнсера распустили и уложили небрежными волнами.

В июле Джиджи Хадид задержали на Каймановых островах за употребление и хранение марихуаны. Модель приземлилась на частном самолете в международном аэропорту имени Оуэна Робертса 10 июля и прошла таможню с багажом. Сотрудники таможенного и пограничного контроля пропустили ее сумки через сканер и обыскали их вручную, обнаружив небольшое количество марихуаны и принадлежности для курения.

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    Карина Черных
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