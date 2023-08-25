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09:41, 25 августа 2023Экономика

Индия заявила о независимости от российской нефти

Министр нефти и газа Индии: страна не зависит от поставок топлива из России

Фото: Parth Sanyal / Reuters

У Индии нет чрезмерной зависимости от поставок нефти из какой-либо страны, в том числе России. Об этом заявил министр нефти и газа республики Хардип Сингх Пури в интервью CNBC.

На вопрос журналиста, получает ли при этом Индия дисконт в размере 15 или 30 долларов за баррель российской нефти, он ответил утвердительно. «Да, скидки были. Но их предоставляли многие продавцы», — сказал министр.

Страна также стала импортировать больше топлива у стран Ближнего Востока, таких как Ирак, добавил Пури. «Мы диверсифицировали поставки. Раньше мы закупали нефть у 27 источников — теперь у 39», — отметил он, перечислив среди импортеров Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт.

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На данный момент Индия является третьим по величине импортером энергоносителей в мире и закупает более 80 процентов своей сырой нефти на международных рынках. По данным S&P Global за июль 2023 года, топливо в страну поступает в основном с Ближнего Востока и из России. Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали активно закупать продающуюся с дисконтом российскую нефть после отказа от нее западных компаний в феврале 2022 года, и сейчас на долю России приходится около 40 процентов всего нефтяного импорта Индии.

«Иногда высокие цены на нефть могут стать самоисполняющимся пророчеством с точки зрения удовлетворения неотложных и краткосрочных потребностей», — сказал Пури. Он уточнил, что в современном мире, находящемся под постоянным экономическим давлением, пакеты стимулирующих мер правительств приводят к росту инфляции.

Пури подчеркнул, что в мире имеются достаточные запасы нефти. По его словам, реальная проблема, с которой сталкиваются многие страны, — не нехватка топлива на рынке, а отсутствие денег или ресурсов, чтобы за него заплатить.

Ранее сообщалось, что Индия в июле резко сократила импорт нефти, в том числе из России и Саудовской Аравии. Поставки в страну снизились впервые за девять месяцев на фоне роста цен на сырье и сокращение добычи ОПЕК+. Также часть НПЗ в республике закрыты на ремонтные работы из-за продолжающегося сезона дождей. Совокупный объем индийского импорта в прошлом месяце упал до 4,4 миллиона баррелей в день — на 5,2 процента по сравнению с июнем.

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