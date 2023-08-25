В ЛНР сообщили о переброске в Харьков техники ВСУ для преодоления рек

Офицер ЛНР Марочко заявил о прибытии в Харьков техники ВСУ для форсирования рек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в Харьков инженерную технику для преодоления водных преград, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«Большая часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля КрАЗ. Характеристики понтонно-мостового парка позволяют навести переправу через водную преграду длиной более 50 метров, с грузоподъемностью 60 тонн», — написал он.

Ранее начальник хирургического отделения отдельного медицинского батальона 58-й армии Вооруженных сил России сообщил, что ВСУ применили фосфор в районе Жеребянки и Пятихаток на запорожском направлении. По словам военного врача, анестезиологи вовремя идентифицировали поражение газом и быстро приняли меры — эвакуацию и санитарную обработку.