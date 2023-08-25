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17:05, 25 августа 2023Россия

В Крыму отреагировали на угрозы Киева начать в регионе наземную операцию

В Крыму назвали вбросом угрозы Киева начать на полуострове наземную операцию

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Угрозы Киева начать наземную операцию в Крыму — это информационный вброс. Так на заявление отреагировал зампредседателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее с обещанием начать наземную операцию и «освободить крымчан» выступил в эфире местного телевидения начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Подобные заявления — информационный вброс и бравада. Ложная и провокационная информация, чтобы ввести людей в заблуждение», — считает Шонус.

Он добавил, что всем, кто решит пойти на Крым, уготована плачевная участь, и призвал не принимать всерьез подобные угрозы со стороны Украины.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по Буданову в ответ на его обещания о новых ударах по полуострову.

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    Евгения Куликова
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