Экономист спрогнозировал курс рубля в сентябре

Экономист Григорьев допустил укрепление рубля до 88 при валютных ограничениях

Базовые факторы, оказывающие влияние на соотношение рубля и доллара, за август не претерпели особых изменений. Однако при определенных условиях национальная валюта может укрепиться, рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал курс рубля в сентябре.

Что сейчас определяет курс

В России упали доходы от экспорта, при этом вырос импорт, сообщил экономист. Он добавил, что в совокупности эти два фактора приводят к определенному дефициту валюты. Кроме того, российские компании и граждане достаточно активно вывозят капиталы за пределы страны после того, как Центральный Банк (ЦБ) отметил или ослабил часть введенных ранее ограничений.

«Еще один фактор. Властям было выгодно ослабление рубля, потому что оно позволило за счет продажи валюты выполнять бюджетные обязательства. Дефицит бюджета существует, а продавая подорожавшую валюту, можно купить большее количество рублей», — высказался эксперт.

В последние несколько дней курс находится на уровне 94 рублей за доллар, немного поднимаясь и опускаясь, напомнил Григорьев. Он допустил, что эта ситуация может продолжаться в течение сентября, так как влияющие на курс факторы не изменились.

Условия укрепления рубля

Если улучшится соотношение экспорта и импорта и в страну станет поступать больше валюты, то рубль может укрепиться, полагает собеседник «Ленты.ру». Также, по его мнению, многое зависит от того, какие действия будут предпринимать финансовые власти. Экономист указал на необходимость валютных ограничений, отметив, что президент России Владимир Путин уже потребовал от правительства и ЦБ наиболее активно сдерживать отток капитала.

В ситуации, в которой мы оказались, когда экономика работает в обстановке исключительного напряжения, этого не избежать для стабилизации курса рубля. Если не будет политики воздействия со стороны ЦБ, то он может у нас прыгать от 80 до 110. Ничего хорошего в этом нет. Если бы он 94 держался годами, это было бы лучше Владимир Григорьев экономист

«Думаю, этот фактор (ограничения на вывоз капитала — прим. "Ленты.ру") заработает. Насколько может укрепиться в этом случае рубль, этот вопрос уже больше будет иметь отношение к бюджетным параметрам. Если уже прошло достаточное наполнение бюджета, то, возможно, он укрепится до 88-90 рублей за доллар, если нет, то будет находиться на текущем уровне без резких колебаний», — предположил экономист.

Ранее Владимир Григорьев в беседе с «Лентой.ру» допустил, что оказать влияние на укрепление рубля в перспективе может и расширение БРИКС.