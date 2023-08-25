Стала известна причина отравления детей в бурятском лагере

Роспотребнадзор назвал норовирус причиной отравления детей в бурятском лагере

Причиной массового отравления детей в бурятском лагере «Байкальский бор» стал норовирус. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Бурятии в официальной группе во «ВКонтакте».

«Установлено, что вспышка вызвана кишечной инфекцией норовирусной этиологии, возбудитель которой был установлен у больных, а также у персонала пищеблока», — говорится в сообщении.

Сотрудники службы установили в лагере нарушения санитарно-эпидемиологических требований при хранении продуктов, а также в состоянии пищеблока. В Роспотребнадзоре добавили, что эпидемиологическое расследование продолжается, по его окончании виновных привлекут к административной ответственности.

Ранее стало известно, что в лагере «Байкальский бор» обнаружили острую кишечную инфекцию у 28 человек, включая 26 детей и 2 работников лагеря. Роспотребнадзор приостановил работу санаторно-оздоровительного учреждения, после чего детей вывезли.