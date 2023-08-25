Солдаты ВСУ сдались в плен после прочтения листовок

Три бойца ВСУ сдались в плен на запорожском направлении, прочитав листовки

Три бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен на запорожском направлении после прочтения листовок с предложением от Российской армии о добровольной сдаче, пишет РИА Новости.

Отмечается, что российские подразделения с помощью беспилотников сбрасывают над позициями украинских войск листовки с указанием радиочастоты и подробным описанием действий для добровольной сдачи в плен. Также проводится СМС-рассылка на телефоны украинских бойцов.

Сдавшиеся в плен солдаты рассказали, что воспользовались полученной информацией при сдаче в плен, отметив хорошее отношение со стороны российских властей, медицинскую помощь и питание.

В силовом ведомстве агентству уточнили, что подразделение ВСУ, солдаты которого добровольно сдались в плен, укомплектовано венграми и русинами.

Ранее попавший в плен украинский военный Станислав Краевский рассказал, что российские врачи спасли ему ногу. Он также отметил «абсолютно адекватное» отношение со стороны российских военных и медиков.