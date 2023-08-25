Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:15, 25 августа 2023Бывший СССР

Солдаты ВСУ сдались в плен после прочтения листовок

Три бойца ВСУ сдались в плен на запорожском направлении, прочитав листовки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Три бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен на запорожском направлении после прочтения листовок с предложением от Российской армии о добровольной сдаче, пишет РИА Новости.

Отмечается, что российские подразделения с помощью беспилотников сбрасывают над позициями украинских войск листовки с указанием радиочастоты и подробным описанием действий для добровольной сдачи в плен. Также проводится СМС-рассылка на телефоны украинских бойцов.

Сдавшиеся в плен солдаты рассказали, что воспользовались полученной информацией при сдаче в плен, отметив хорошее отношение со стороны российских властей, медицинскую помощь и питание.

В силовом ведомстве агентству уточнили, что подразделение ВСУ, солдаты которого добровольно сдались в плен, укомплектовано венграми и русинами.

Ранее попавший в плен украинский военный Станислав Краевский рассказал, что российские врачи спасли ему ногу. Он также отметил «абсолютно адекватное» отношение со стороны российских военных и медиков.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Песков назвал ложью слухи о причастности Кремля к гибели Пригожина

    Российский полковник рассказал о происхождении беспилотников ВСУ

    Стало известно о скоплении украинских войск под Угледаром

    Уборщица раскрыла простой способ вернуть белизну носкам

    Путин провел совещание с Совбезом

    Эксперт рассказал о способной обезопасить вертолеты ракете

    В Кремле прокомментировали поездку Путина на саммит G20 в Индию

    Журналистка из США увидела намек на гибель Пригожина в одежде мужа Скабеевой

    В Кремле ответили на вопрос о судьбе ЧВК «Вагнер»

    Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Эрдогана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости